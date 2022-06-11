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Слова президента Сербии об антироссийских санкциях назвали «отпором Шольцу»

Reuters: Вучич дал отпор требованию канцлера ФРГ присоединиться к санкциям против РФ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич дал отпор требованиям канцлера Германии Олафа Шольца присоединиться к антироссийским санкциям Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

По словам Вучича, Сербия еще помнит, как международное сообщество вводило против нее санкции. Президент назвал такой подход неэффективным и отметил, что у Белграда по этому вопросу совсем другая позиция. Также он заявил, что Сербия находится в сложном положении: ЕС должен учитывать, что Сербию и Россию связывают давние особые отношения.

Ранее Вучич заявил, что канцлер Германии потребовал от сербских властей ввести санкции против России в рамках действий, необходимых для присоединения Белграда к Евросоюзу. Помимо требований касательно введения ограничений, глава ФРГ также заявил о поддержке политического курса Белграда на присоединение к ЕС.

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Николай Чигасов
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