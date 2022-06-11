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В Польше признали поспешность антироссийских санкций

Польский депутат Понцилюш заявил о поспешности решения по эмбарго на импорт угля России

Фото: Shutterstock

Правительство Польши поспешило, приняв решение ввести тотальное эмбарго на импорт российского угля. Это признал депутат из Гражданской коалиции Павел Понцилюш в беседе с Polskie Radio.

По его словам, сокращение поставок может оказаться проблемой для частных потребителей в республике. К этому решению нужно было подойти немного спокойнее, уточнил депутат.

«За последние несколько лет импорт угля из России лишь увеличивался. Резкое сокращение поставок в большей степени ударит по простым полякам», — добавил политик.

Рост собственной добычи угля займет у Польши не менее полутора лет, заключил депутат.

Ранее обозреватель издания Money.pl Агнешка Зелинска предсказала Варшаве масштабную энергетическую бедность из-за введения эмбарго на российский уголь. По ее утверждению, прекращение поставок этого вида топлива станет серьезной проблемой для села.

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Сергей Истомин
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