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Представитель Зеленского ответил на упреки Байдена в адрес президента Украины

Представитель Зеленского ответил на упреки Байдена и предъявил претензии Вашингтону

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Представитель президента Украины Сергей Никифоров ответил на упреки Байдена в адрес Зеленского и назвал его слова о том, что глава государства «не хотел слышать» предупреждения об угрозе со стороны России, требующими уточнения. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам Никифорова, Вашингтону можно предъявить аналогичные претензии. Он отметил, что до начала специальной военной операции России на Украине президенты много раз созванивались.

«Фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации», — заключил представитель Зеленского.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия начнет специальную операцию 24 февраля. По словам главы США, многие думали, что он, говоря о скором начале военных действий на Украине, преувеличивает.

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Алиса Дмитриева
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