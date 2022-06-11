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Байден обвинил Зеленского в нежелании верить его предупреждениям

Президент США Байден: Зеленский игнорировал предупреждения о начале специальной операции
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Американский президент Джо Байден заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия начнет специальную операцию 24 февраля, пишет Bloomberg.

По словам главы США, многие думали, что он, говоря о скором начале военных действий на Украине, преувеличивает. «Не было никаких сомнений. И Зеленский не желал этого слышать, как и многие люди», — обвинил окружение Байден.

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31 мая 2022

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер обозначил главной целью защиту жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет в строгом соответствии с первоначальным планом Генштаба.

Путин заверил, что Москве не дали ни единого шанса решить ситуацию на Украине мирными методами. Глава государства подчеркнул, что если бы такая возможность была, Россия бы ею обязательно воспользовалась.

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Марина Совина
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