Киссинджер призвал «найти место» для России после конфликта на Украине

Экс-госсекретарь Киссинджер призвал учесть интересы РФ, чтобы она не стала форпостом КНР

Бывший госсекретарь и экс-советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер выразил мнение, что после завершения спецоперации нужно «найти место» не только для Украины, но и для России. Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times, пишет ТАСС.

При этом, подчеркнул он, главным сейчас является вопрос, как завершить данный конфликт.

Противостояние Китаю

По словам Киссинджера, урегулирование сложившейся ситуации с учетом позиции России прежде всего в интересах Запада. В противном случае, пояснил он, Европа не сможет предотвратить усиление китайского влияния на Москву.

Необходимо будет найти место для Украины, а также для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе Генри Киссинджер экс-госсекретарь США

Также американский политик выразил мнение, что Западу следует отказаться от надежд на «вестернизацию Китая». Киссинджер и ранее указывал, что западным странам не стоит «загонять» Москву в постоянный союз с Пекином. Он призывал европейские страны учитывать более глобальную картину и помнить, что «Россия на протяжении 400 лет была неотъемлемой частью Европы».

Подобную позицию также высказывал обозреватель American Thinker Фрэнк Говард. «В долгосрочной перспективе Соединенным Штатам следует поощрять нормальные экономические отношения с Россией и не продолжать оказывать давление на нее, чтобы она более тесно сотрудничала с Китаем», — писал он.

Киссинджер назвал приемлемый срок для переговоров

Ранее Киссинджер заявил, что переговоры между сторонами должны возобновиться в ближайшие два месяца. Дипломат убежден, что в противном случае «начнутся потрясения» и «создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко».

При этом бывший госсекретарь призвал Киев пойти на территориальные уступки. По его мнению, в идеале Россия и Украина должны вернуться к прежнему положению дел, иначе в Европе возникнет огромный очаг нестабильности. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал данное предложение и отметил, что его стране нужно добиться того, чтобы ее интересы не перекрывались чужими.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.