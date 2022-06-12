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Киссинджер призвал «найти место» для России после конфликта на Украине

Экс-госсекретарь Киссинджер призвал учесть интересы РФ, чтобы она не стала форпостом КНР
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер. Фото: Jason Lee / Reuters

Бывший госсекретарь и экс-советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер выразил мнение, что после завершения спецоперации нужно «найти место» не только для Украины, но и для России. Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times, пишет ТАСС.

При этом, подчеркнул он, главным сейчас является вопрос, как завершить данный конфликт.

Противостояние Китаю

По словам Киссинджера, урегулирование сложившейся ситуации с учетом позиции России прежде всего в интересах Запада. В противном случае, пояснил он, Европа не сможет предотвратить усиление китайского влияния на Москву.

Необходимо будет найти место для Украины, а также для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе

Генри Киссинджерэкс-госсекретарь США

Также американский политик выразил мнение, что Западу следует отказаться от надежд на «вестернизацию Китая». Киссинджер и ранее указывал, что западным странам не стоит «загонять» Москву в постоянный союз с Пекином. Он призывал европейские страны учитывать более глобальную картину и помнить, что «Россия на протяжении 400 лет была неотъемлемой частью Европы».

Подобную позицию также высказывал обозреватель American Thinker Фрэнк Говард. «В долгосрочной перспективе Соединенным Штатам следует поощрять нормальные экономические отношения с Россией и не продолжать оказывать давление на нее, чтобы она более тесно сотрудничала с Китаем», — писал он.

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При этом бывший госсекретарь призвал Киев пойти на территориальные уступки. По его мнению, в идеале Россия и Украина должны вернуться к прежнему положению дел, иначе в Европе возникнет огромный очаг нестабильности. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал данное предложение и отметил, что его стране нужно добиться того, чтобы ее интересы не перекрывались чужими.

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Марина Совина
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