Клуб АПЛ включится в борьбу за Левандовски

«Манчестер Юнайтед» включится в борьбу за Роберта Левандовски в случае неудачи «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» включится в борьбу за нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Об этом сообщает The Sun.

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) может попытаться совершить трансфер в случае срыва перехода 33-летнего поляка в «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонцы готовы предложить Левандовски контракт на два года и оклад в 12 миллионов евро в год.

Ранее 11 июня сообщалось, что форвардом заинтересовались в «Пари Сен-Жермен». Новый советник клуба по спортивным вопросам увидел в Левандовски вариант усиления атакующей линии.

Левандовски объявил, что намерен покинуть «Баварию». Контракт поляка с немецким клубом истечет летом 2023-го.

В минувшем сезоне Бундеслиги Левандовски забил 35 голов в 34 матчах за клуб. Поляк начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.