Названа зарплата Левандовски в случае перехода в «Барселону»

Роберт Левандовски сможет зарабатывать 12 миллионов евро в год в «Барселоне»

Названы финансовые условия, которые польскому нападающему Роберту Левандовски готовы предложить в «Барселоне». Об этом сообщает Sport.es.

33-летнему нападающему был предложен контракт на два года, согласно которому зарплата Левандовски составит 12 миллионов евро в год после уплаты налогов. «Барселона» готова потратить на трансфер поляка 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе «Пари Сен-Жермен» к кандидатуре Левандовски. В клубе пришли к выводу, что польский форвард сможет усилить нападение.

Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2023-го. Форвард уже объявил, что не намерен продолжать выступления за клуб. По данным СМИ, он отказался прибыть на предсезонные сборы.

В минувшем сезоне Бундеслиги Левандовски забил 35 голов в 34 матчах за клуб. Поляк начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.