Преемник «Макдоналдса» заявил о планах изменить цены

Гендиректор преемника McDonald’s Пароев заявил о планах изменить цены в ресторанах сети

Сеть ресторанов «Вкусно и точка», ставшая российским преемником «Макдоналдса», планирует изменить цены в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора сети Олега Пароева.

«В обозримом будущем, конечно, мы планируем их (цены — прим. "Ленты.ру") менять», — заявил глава сети «Вкусно и точка».

При этом Пароев пообещал, что цены в ресторанах останутся доступными для всех потребителей.

О том, что российский преемник «Макдоналдса» теперь будет называться «Вкусно и точка», стало известно утром 12 июня.

9 июня преемник «Макдоналдса» показал новый логотип. В компании рассказали, что на нем изображены символы ресторана: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета.

В мае компания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России после 30 лет работы и продаже всех торговых точек. Новым владельцем российской сети ресторанов стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор.