Собчак раскритиковала название российского преемника «Макдоналдса»

Собчак усомнилась в том, что название преемника «Макдоналдса» «Вкусно и точка» приживется

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала название сети ресторанов «Вкусно и точка», ставшей преемником компании «Макдоналдс» в России. Она усомнилась в том, что новое имя приживется. Соответствующий пост появился в воскресенье, 12 июня, в ее Telegram-канале.

«Название ничем не лучше ужасного логотипа. Там ужасные цвета и неприкрытая вторичность, тут нагромождение слов вместо короткого четкого названия, у которого был бы шанс прижиться. Впрочем, все все равно будут говорить "Макдоналдс"», — высказалась Собчак.

Ранее Собчак поделилась мнением о логотипе российского «Макдоналдса». Телеведущая назвала изображение чудовищным. «В сравнении с яркими солнечными цветами старого "Мака" выглядит как что-то очень унылое», — написала она.

О том, что преемник «Макдоналдса» в России будет носить название «Вкусно и точка», стало известно 12 июня. Об этом объявил гендиректор перезапущенной сети ресторанов Олег Пароев.

Перед этим в сети опубликовали новый логотип сети ресторанов. В пресс-службе перезапущенного «Макдоналдса» рассказали, что на логотипе изображены символы ресторана: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета.

В мае компания «Макдоналдс», проработавшая в России 30 лет, объявила об уходе из страны и продаже всех торговых точек. Новым владельцем российской сети ресторанов стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор.