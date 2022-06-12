Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Собчак раскритиковала название российского преемника «Макдоналдса»

Собчак усомнилась в том, что название преемника «Макдоналдса» «Вкусно и точка» приживется

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала название сети ресторанов «Вкусно и точка», ставшей преемником компании «Макдоналдс» в России. Она усомнилась в том, что новое имя приживется. Соответствующий пост появился в воскресенье, 12 июня, в ее Telegram-канале.

«Название ничем не лучше ужасного логотипа. Там ужасные цвета и неприкрытая вторичность, тут нагромождение слов вместо короткого четкого названия, у которого был бы шанс прижиться. Впрочем, все все равно будут говорить "Макдоналдс"», — высказалась Собчак.

Материалы по теме:
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта 2022
Бургеры и бомбы. McDonald’s покорил коммунистические страны, пережил бомбежки НАТО и кризисы 90-х. Как он изменил Россию?
Бургеры и бомбы.McDonald’s покорил коммунистические страны, пережил бомбежки НАТО и кризисы 90-х. Как он изменил Россию?
11 марта 2022

Ранее Собчак поделилась мнением о логотипе российского «Макдоналдса». Телеведущая назвала изображение чудовищным. «В сравнении с яркими солнечными цветами старого "Мака" выглядит как что-то очень унылое», — написала она.

О том, что преемник «Макдоналдса» в России будет носить название «Вкусно и точка», стало известно 12 июня. Об этом объявил гендиректор перезапущенной сети ресторанов Олег Пароев.

Перед этим в сети опубликовали новый логотип сети ресторанов. В пресс-службе перезапущенного «Макдоналдса» рассказали, что на логотипе изображены символы ресторана: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета.

В мае компания «Макдоналдс», проработавшая в России 30 лет, объявила об уходе из страны и продаже всех торговых точек. Новым владельцем российской сети ресторанов стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Путин поздравил граждан с Днем России
Собчак раскритиковала название российского преемника «Макдоналдса»
В Москве под возглас «поехали!» открыли преемника «Макдоналдса»
Минобороны сообщило об уничтожении украинских ЗРК «Бук-М1»
В Минобороны сообщили об уничтожении 21 пункта управления ВСУ
Педиатр перечислила признаки дефицита витаминов у ребенка
Ян обратился к Шевченко после ее седьмой защиты титула чемпионки UFC
Популярная ведущая назвала самые любимые места для путешествий по России
Преемник «Макдоналдса» заявил о планах изменить цены
Сын Королевой и Тарзана оказался в хрущевке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.