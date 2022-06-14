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Спорт

Стала известна реакция «Барселоны» на разрыв Пике и Шакиры

Хави негативно отреагировал на разрыв певицы Шакиры с защитником «Барселоны» Жераром Пике

Фото: Wiese / face to face / Globallookpress.com

Главный тренер «Барселоны» Хави негативно отреагировал на разрыв певицы Шакиры с защитником команды Жераром Пике. Об этом стало известно Mundo Deportivo.

По информации источника, тренер и футболист провели разговор, в ходе которого больше всего обсуждалась личная жизнь игрока. Хави дал понять Пике, что тот не будет выступать за «Барселону» в случае, если не будет на сто процентов сосредоточен на футболе. Он подчеркнул, что защитник должен вести более размеренную жизнь. Пике заверил Хави, что личные проблемы не повлияют на его мотивацию.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что певица узнала о многочисленных изменах футболиста, из-за чего Пике уже несколько недель живет в своей старой квартире. Позднее появилась информация о том, что защитник тайно встречался с матерью 17-летнего полузащитника Гави, однако ее опровергли.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.

Анастасия Борисова
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