На преемника «Макдоналдса» в России решили подать в суд из-за названия

Владелец фастфуда «Еда и точка» из Владивостока решил судиться с преемником «Макдоналдса»

Владелец владивостокской фастфуд-сети «Еда и точка» Сергей Понкратов обвинил сеть кафе «Вкусно и точка» в плагиате названия и решил подать на нее в суд. Об этом бизнесмен заявил изданию «Подъем».

По мнению Понкратова, преемник «Макдоналдса» в России мог назваться «Маком». «При чем тут "и точка"? Мы хотим, чтобы они были кем угодно, кроме "и точкой"», — заявил предприниматель.

По его словам, если появится магазин под названием «Алфавит вкуса», то сеть «Азбука вкуса» составит картельное письмо с требованием не использовать его.

Бизнесмен подчеркнул, что уже ищет юристов, чтобы отстаивать свою позицию в суде. По его словам, за четыре года работы сеть «Еда и точка» выросла до 20 филиалов и планирует выходить за пределы региона. По этой причине Понкратов хочет, чтобы его фастфуд «воспринимали как уникальную компанию, а не как пародию российского "Макдоналдса"».

12 июня стало известно, что российский приемник американской сети ресторанов будет называться «Вкусно и точка». Маркетолог Николай Григорьев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что оно не приживется у потребителей, и счел временным. По его словам, скоро россияне придумают свое сокращенное название.

16 мая компания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. 19 мая определился новый владелец российской сети ресторанов — им стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. По его словам, на территории страны планируется открывать до 80 новых ресторанов сети в неделю.