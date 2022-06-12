Название «Вкусно и точка» у российского «Макдоналдса» сочли временным

Маркетолог Григорьев предположил смену нового названия «Макдоналдса» в России на народное

Название сети ресторанов быстрого питания, которая в России пришла на смену «Макдоналдсу», не приживется среди потребителей. Не исключено, что через некоторое время «Вкусно и точка» будет переименована, рассказал «Ленте.ру» член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев.

Новое название

Название «Вкусно и точка» неудобно для посетителей сети, считает он. «Это длинное название. Представьте себе, что один молодой человек говорит другому: "пойдем во "Вкусно и точку"". Здесь простейший аналог — это Сбер. Взяли и сократили, а точнее официально ввели в оборот», — сказал он.

По мнению маркетолога, старое название «Макдоналдс» вскоре уйдет из лексикона россиян. Чтобы не произносить длинное словосочетание, посетители сети придумают свое.

«Я абсолютно уверен, что через некоторое время народ придумает несколько вариантов, как говорить, чтобы было удобно, сократит, преобразует. Я также уверен, что маркетологи "Вкусно и точки", когда поймут, что народное название само собой образовалось, выберут наиболее благозвучный вариант и начнут его применять», — считает Николай Григорьев.

Мы через полгодика получим два-три распространенных названия, из которых можно выбрать и зарегистрировать в качестве короткого товарного знака Николай Григорьев маркетолог

При этом название не играет ключевой роли для клиентов, уверен он.

«Лучше или хуже – это дело привычки. Что для нас [значит] "Макдоналдс" на русском? Да ничего, взяли и привыкли, потому что пользовались, да и все равно постоянно придумывали сокращенные названия. Для официального документа, договора название "Вкусно и точка" нормально, но не для посетителей, которые должны ярко, коротко и очень понятно в коммуникации определить название заведения. Я не считаю, что они поступили неверно, надо с чего-то начинать, надо было делать какое-то название», — заключил он.

Как «Макдоналдс» стал «Вкусно и точкой»

Новое название сети, которая пришла на смену «Макдоналдсу» в России объявил генеральный директор Олег Пароев на церемонии открытия ресторана на Пушкинской площади в Москве.

В меню «Вкусно и точки» представлены бургеры и закуски. Например, в ассортименте есть бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш бургер», «Чикен премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. Из десертов — пирожок с вишней, мороженое, молочный коктейль, яблочное пюре.

При этом теперь нельзя будет купить популярные бургеры «Биг Мак» и мороженое «МакФлури».

Генеральный директор Олег Пароев рассказал, что 13 июня откроется еще 50 ресторанов, к концу июня — около 200, а затем планируется открывать от 50 до 100 заведений в неделю.

Новый владелец сети Александр Говор заявил, что на момент ухода «Макдоналдса» из России в стране было 850 ресторанов. Он считает, что в течение 5-6 лет сеть увеличится до 1000 заведений.

Также руководство «Вкусно и точки» сообщило о планах изменить цены, но оставить их доступными для всех потребителей.

16 мая «Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России из-за начала специальной военной операции на Украине.