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Кадыров опроверг информацию об оттеснении полка «Ахмат» в Северодонецке

Глава Чечни Кадыров опроверг сообщения об оттеснении полка «Ахмат» в Северодонецке
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Ударная волна

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию об оттеснении полка «Ахмат» в Северодонецке. Об этом он написал в своем Telegram.

Как рассказал Кадыров, командир спецотряда «Ахмат» Апты Алаудинов «пытается отыскать прославленные "оттесняющие войска" по всему Северодонецку». «Жилые кварталы Северодонецка по-прежнему под нашим контролем», — добавил он, отметив, что контрнаступлением украинских сил «даже не пахнет». «Пора бы уже спуститься с небес на землю и сделать хоть что-нибудь из всего заявленного. Иначе потеряете не только уважение, но и аудиторию», — заключил глава Чечни.

11 июня Рамзан Кадыров заявил, что сообщения о гибели в Северодонецке большого числа спецназовцев полка «Ахмат», распространяемые украинскими СМИ, не соответствуют действительности. Подобные заявления являются «фейком», отметил он.

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Марина Совина
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