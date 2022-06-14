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Стало известно о допуске российских теннисистов до US Open

The Telegraph: российские теннисисты смогут принять участие в US Open 2022 года

Фото: Danielle Parhizkaran / Reuters

Российские теннисисты смогут принять участие в Открытом чемпионате США (US Open) 2022 года. Об этом стало известно The Telegraph.

По информации источника, Ассоциация тенниса США (USTA) не последует примеру организаторов Уимблдона из-за возможных санкций со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA). В результате россияне будут допущены до турнира.

Об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона стало известно 20 апреля. В ответ на это ATP и WTA приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

На турнирах под эгидой ATP и WTA российские теннисисты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Анастасия Борисова
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