Женщина раскрыла неочевидную причину быстрого облысения

TikTok-блогерша Чанси Сешн рассказала, что облысела из-за гормональных контрацептивов

Американская блогерша раскрыла неочевидную причину своего быстрого облысения и прославилась в сети. Соответствующие ролики появились на ее личной странице на платформе TikTok.

25-летняя жительница Алабамы Чанси Сешн опубликовала серию видео, в которых рассказала, как осталась с залысинами на затылке. По словам блогерши, она принимала гормональные контрацептивы под наблюдением медиков на протяжении 10 лет по разным причинам, а в последние годы врачи решили увеличить дозу ее препаратов до максимальной.

Однако после замужества героиня материала решила отказаться от таблеток, после чего за два месяца лишилась 60 процентов волос. «Мне казалось, что моя жизнь заканчивается», — пожаловалась Сешн. Позже выяснилось, что женщина столкнулась с избытком гормонов в организме, что привело к возникновению очаговой алопеции.

Автор постов, которые набрали больше девяти миллионов просмотров, решила поделиться своей историей, чтобы предостеречь других девушек от возможных побочных эффектов упомянутого вида контрацепции. «Будьте осторожны и всегда консультируйтесь с докторами!» — заключила она.

В марте 2021 года женщина облысела из-за гормональных средств и нашла способ исправить недостаток. Ханна Джарра решила сделать микроблейдинг — процедуру мануального татуажа, создающего имитацию волосков на коже. Она показала свою голову до и после процедуры. Перед сеансом у девушки были видны проплешины около пробора на макушке. После микроблейдинга ее волосы стали визуально гуще, а все залысины исчезли.