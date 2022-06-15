Большунов ответил призвавшему продлить отстранение россиян Клебо

Большунов заявил, что ему неприятны слова Клебо с призывами продлить отстранение россиян

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ответил призвавшему продлить отстранение россиян норвежцу Йоханнесу Клебо. Его слова приводит РИА Новости.

«Не очень приятно слышать, как тот же Клебо говорит, что не хочет видеть россиян на Кубке мира. Мне неприятно это слышать. Соревнования — это нечто другое», — заявил Большунов. Он рассказал, что старается не думать об этом. Россиянин отметил, что хочет соревноваться на международной арене и бороться за звание сильнейшего лыжника.

14 июня пятикратный олимпийский чемпион Клебо заявил, что не интересуется делами Большунова. По словам норвежца, его не беспокоит отсутствие россиянина на международных стартах. «Он не нужен для мотивации. Большунов всегда был для меня важным конкурентом. Но моей движущей силой всегда было соперничество с самим собой», — поделился он.

Ранее Клебо поддержал отстранение российских лыжников от международных турниров. Он назвал решение правильным.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.