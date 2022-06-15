Стилисты перечислили пять удачных моделей брюк на лето

Marie Claire: самыми актуальными брюками на лето станут кюлоты, бананы и джоггеры

Модные редакторы журнала Marie Claire перечислили пять удачных моделей брюк на лето 2022 года. Соответствующие рекомендации появились на сайте издания.

По словам стилистов, самыми актуальными в этом сезоне будут классические брюки, а также кюлоты, бананы и джоггеры. Выбирать при этом следует изделия из натуральных тканей — например, хлопка, трикотажа или шелка. «Спасение — вещи свободного кроя, которые сейчас на пике популярности. Особенно выигрышно будут смотреться брюки, которые могут сочетаться с разными стилями и модными направлениями», — поясняют эксперты.

Хитом для теплой погоды стали широкие брюки. Такие модели появились в коллекциях брендов Dsquared, Tom Ford, Fendi и Max Mara. Сочетать их рекомендуется с топами или футболками, длинными или укороченными жакетами, а также с туфлями на шпильке, кроссовками или босоножками.

В мае редактор электронной версии журнала Grazia Лиза Маценко назвала брюки с вырезом галочкой новым трендом лета 2022 года. По словам журналистки, штаны с V-образным вырезом на талии были особенно популярны у знаменитостей в 2000-х годах, а в текущем сезоне они вновь стали самой модной моделью благодаря коллекциям именитых брендов, среди которых Sorelle, Y/Project, Bodyca и Lichi.