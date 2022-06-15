Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилисты перечислили пять удачных моделей брюк на лето

Marie Claire: самыми актуальными брюками на лето станут кюлоты, бананы и джоггеры

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Модные редакторы журнала Marie Claire перечислили пять удачных моделей брюк на лето 2022 года. Соответствующие рекомендации появились на сайте издания.

По словам стилистов, самыми актуальными в этом сезоне будут классические брюки, а также кюлоты, бананы и джоггеры. Выбирать при этом следует изделия из натуральных тканей — например, хлопка, трикотажа или шелка. «Спасение — вещи свободного кроя, которые сейчас на пике популярности. Особенно выигрышно будут смотреться брюки, которые могут сочетаться с разными стилями и модными направлениями», — поясняют эксперты.

Материалы по теме:
Телефоны-раскладушки, кричащая сексуальность и тату на пояснице: как зумеры возвращают в моду стиль своих родителей?
Телефоны-раскладушки, кричащая сексуальность и тату на пояснице:как зумеры возвращают в моду стиль своих родителей?
26 января 2022
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья: что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья:что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2022

Хитом для теплой погоды стали широкие брюки. Такие модели появились в коллекциях брендов Dsquared, Tom Ford, Fendi и Max Mara. Сочетать их рекомендуется с топами или футболками, длинными или укороченными жакетами, а также с туфлями на шпильке, кроссовками или босоножками.

В мае редактор электронной версии журнала Grazia Лиза Маценко назвала брюки с вырезом галочкой новым трендом лета 2022 года. По словам журналистки, штаны с V-образным вырезом на талии были особенно популярны у знаменитостей в 2000-х годах, а в текущем сезоне они вновь стали самой модной моделью благодаря коллекциям именитых брендов, среди которых Sorelle, Y/Project, Bodyca и Lichi.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Шляпужникова
Обсудить
Последние новости
В Кремле заявили о нулевой точке российско-американского диалога
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.