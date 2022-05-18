Названы самые модные брюки лета 2022 года

Журналистка Лиза Маценко назвала брюки с вырезом галочкой новым трендом лета 2022 года

Редактор электронной версии журнала Grazia Лиза Маценко назвала брюки с вырезом галочкой новым трендом лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистки, штаны с V-образным вырезом на талии были особенно популярны у знаменитостей в 2000-х годах, а в текущем сезоне вновь стали самой модной моделью брюк благодаря коллекциям именитых брендов, среди которых, например, Sorelle, Y/Project, Bodyca и Lichi. Популяризаторами вещи также выступили модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.

Модный эксперт дала читателям рекомендации по стилизации упомянутого предмета гардероба. Специалистка уточнила, что самым простым решением для воплощения нового тренда станут трикотажные штаны или легинсы из эластичного материала, поскольку V-образная талия чаще всего является элементом кроя именно спортивной формы. Помимо этого, элегантно будут смотреться модели на шнуровке и классические брюки, поясняет Маценко.

Ранее в мае модный редактор Who What Wear Анна Лаплака заявила, что одежда, обувь и аксессуары из 2000-х годов вновь стали трендом. По словам специалистки, брюки-карго, мешковатые джинсы и корсеты будут актуальны в течение 2022 года. В данный список помимо прочего попали укороченные футболки и топы на бретелях, а также наряды лаймово-зеленого оттенка.