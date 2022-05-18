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Названы самые модные брюки лета 2022 года

Журналистка Лиза Маценко назвала брюки с вырезом галочкой новым трендом лета 2022 года

Фото: Sorelle

Редактор электронной версии журнала Grazia Лиза Маценко назвала брюки с вырезом галочкой новым трендом лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистки, штаны с V-образным вырезом на талии были особенно популярны у знаменитостей в 2000-х годах, а в текущем сезоне вновь стали самой модной моделью брюк благодаря коллекциям именитых брендов, среди которых, например, Sorelle, Y/Project, Bodyca и Lichi. Популяризаторами вещи также выступили модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.

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Модный эксперт дала читателям рекомендации по стилизации упомянутого предмета гардероба. Специалистка уточнила, что самым простым решением для воплощения нового тренда станут трикотажные штаны или легинсы из эластичного материала, поскольку V-образная талия чаще всего является элементом кроя именно спортивной формы. Помимо этого, элегантно будут смотреться модели на шнуровке и классические брюки, поясняет Маценко.

Ранее в мае модный редактор Who What Wear Анна Лаплака заявила, что одежда, обувь и аксессуары из 2000-х годов вновь стали трендом. По словам специалистки, брюки-карго, мешковатые джинсы и корсеты будут актуальны в течение 2022 года. В данный список помимо прочего попали укороченные футболки и топы на бретелях, а также наряды лаймово-зеленого оттенка.

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Дарья Шляпужникова
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