Туристка сняла квартиру в отпуске и обнаружила в ней 10 скрытых камер

New York Post: американки нашли в арендованной на Airbnb квартире 10 скрытых камер

Американская туристка рассказала в сети, что арендовала квартиру через сервис Airbnb в Филадельфии и обнаружила в ней более 10 скрытых камер. На публикацию, которая стала вирусной в сети, обратили внимание в New York Post.

Как объяснила женщина в Twitter, она и ее подруга сняли квартиру для небольшого отпуска в Филадельфии. Вернувшись после ночной прогулки, девушки заснули на диване, а утром заметили на потолке похожее на камеру устройство, направленное на них. Туристки решили обыскать жилье и обнаружили еще около 10 скрытых систем слежения — по их словам, они нашли камеры в душевой и спальне, при этом некоторые из них были замаскированы под системы пожаротушения.

Девушка продолжила делиться подробностями истории с пользователями сети: она писала, что сообщила о камерах Airbnb и в полицию, однако прождала ответ более двух дней. Как стало известно позже, в ходе полицейского расследования информация об устройствах слежения была опровергнута — в квартире не было найдено никаких следов. Тем не менее представители сервиса вернули туристкам деньги за проживание.

Ранее в мае стюардесса раскрыла способы обезопасить себя от воров при проживании в гостиничном номере. По словам стюардессы, в первую очередь при заселении следует осмотреть все комнаты, шкафы, душ и пространство за шторами. Кроме того, необходимо проверить исправность работы телефона.