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Российский косметолог назвала способы избавиться от темных кругов под глазами

Косметолог Людмила Егжина: массаж лица и микротоки избавят от темных кругов под глазами

Фото: Unsplash

Российский косметолог Людмила Егжина назвала способы, которые помогут избавиться от темных кругов под глазами. Ее комментарии приводит издание Woman's Day.

По словам врача, темные круги могут вызвать такие факторы, как старение кожи, сердечно-сосудистые заболевания и болезни почек, строгая диета, стрессы, хроническое недосыпание и нездоровый образ жизни. Кроме того, Егжина пояснила, что кожа в названной области в четыре раза тоньше, чем на других участках тела. «Поэтому темная кровь, которая не насыщена кислородом, застаивается в капиллярах под глазами и становится заметной», — уточнила она.

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В случае постоянного появления темных кругов под глазами Егжина посоветовала незамедлительно обратиться к врачу, чтобы определить точную причину возникновения данной проблемы. В то же время, если она беспокоит только после бессонной ночи или долгой работы за компьютером, то доктор порекомендовала пройти курс специального массажа лица, микротоковой терапии, липофилинга или мезотерапии. Помимо этого, для быстрого устранения темных кругов под глазами специалистка предложила использовать косметические патчи, охлажденные огуречные дольки, заварочные пакеты от чая и кубики льда.

В мае российский врач Екатерина Новикова назвала главные способы надолго сохранить молодость кожи. Для этого доктор посоветовала принимать коэнзим Q10, восполнить дефицит витаминов группы B, включить в рацион питания астаксантин и добавить к витаминному комплексу глицин, лизин, триптофан и омега-3.

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Мария Винар
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