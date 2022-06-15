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Спорт

Медведев отреагировал на решение допустить российских теннисистов до US Open

Даниил Медведев назвал решение допустить российских теннисистов до US Open-2022 отличным

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить россиян до Открытого чемпионата США (US Open) 2022 года. Его слова приводит Malay Mail.

«Я всегда говорил, что соблюдаю правила и сыграю там, где смогу. Я лишь хочу показывать свой лучший теннис», — заявил спортсмен, назвав решение отличным. Он добавил, что рад возможности защитить титул, так как US Open является для него одним из особенных турниров.

О том, что российские теннисисты смогут принять участие в US Open 2022 года, стало известно 14 июня. Спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.

13 июня Медведев стал первой ракеткой мира. Он возглавил обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сместив серба Новака Джоковича. Россиянин является действующим чемпионом US Open.

Анастасия Борисова
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