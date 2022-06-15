Работу региональных министров предложили оценивать по сбору мусора

Минприроды предложило ввести KPI по качеству окружающей среды для региональных министров

Результаты работы отвечающих за экологию региональных министров предложили оценивать в том числе по организации раздельного сбора мусора. С инициативой ввести соответствующий критерий в KPI (ключевые показатели эффективности) для чиновников выступили в Минприроды, пишет РИА Новости.

«Должен быть показатель, за который (ответственных за экологическую обстановку в регионах — ред. «Ленты ру») снимают с должности. И вот здесь наша очень важная задача — сейчас большая очень работа проделана по KPI для губернаторов — такой же должен быть у нас KPI с региональными министрами. Это хорошая идея, мы ее обсуждали на комитете, мы обязательно будем стараться ее реализовывать», — заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

В 2019 году показатель «Качество окружающей среды» (КОС) был введен для российских губернаторов. Его рассчитывают как среднее значение коэффициентов по трем отражающим негативное воздействие на окружающую среду направлениям — загрязнение атмосферного воздуха, качество воды и качество работы с отходами.

Осенью 2021 года Минприроды предложило ввести для губернаторов более детальный критерий по организации раздельного сбора мусора. В него должны входить такие показатели, как доля утилизированных отходов в регионе, охват населения услугой по вывозу и сбору мусора, число обустроенных контейнерных площадок в регионе.