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Путин наградил посадивших 26 лет назад самолет без двигателя летчиков

Путин наградил летчиков, посадивших 26 лет назад самолет без двигателя, орденом Мужества
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Уфимских летчиков, которые 26 лет назад успешно посадили самолет с горящим двигателем в Анапе, наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Как заявил глава Башкирии Радий Хабиров, президент наградил ветеранов авиации Владимира Былды (посмертно), Салавата Хабирова, Константина Бузанова и Петра Филипова.

«Награда нашла их спустя четверть века после подвига, который они совершили», — добавил глава региона в личном Telegram-канале.

В 1996 году воздушное судно Ту-134 авиакомпании «Башкирские авиалинии» вылетело из Анапы в Уфу, однако вскоре после взлета у него загорелся двигатель после попадания внутрь птицы. Летчики развернули лайнер и посадили его в аэропорту вылета, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее, 11 июня, летевший из Москвы во Владивосток самолет экстренно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира. Вскоре воздушное судно вылетело к месту назначения.

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Мария Гейн
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