Путин наградил посадивших 26 лет назад самолет без двигателя летчиков

Путин наградил летчиков, посадивших 26 лет назад самолет без двигателя, орденом Мужества

Уфимских летчиков, которые 26 лет назад успешно посадили самолет с горящим двигателем в Анапе, наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Как заявил глава Башкирии Радий Хабиров, президент наградил ветеранов авиации Владимира Былды (посмертно), Салавата Хабирова, Константина Бузанова и Петра Филипова.

«Награда нашла их спустя четверть века после подвига, который они совершили», — добавил глава региона в личном Telegram-канале.

В 1996 году воздушное судно Ту-134 авиакомпании «Башкирские авиалинии» вылетело из Анапы в Уфу, однако вскоре после взлета у него загорелся двигатель после попадания внутрь птицы. Летчики развернули лайнер и посадили его в аэропорту вылета, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее, 11 июня, летевший из Москвы во Владивосток самолет экстренно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира. Вскоре воздушное судно вылетело к месту назначения.