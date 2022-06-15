Путин наградил посадивших 26 лет назад самолет без двигателя летчиков
Уфимских летчиков, которые 26 лет назад успешно посадили самолет с горящим двигателем в Анапе, наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Как заявил глава Башкирии Радий Хабиров, президент наградил ветеранов авиации Владимира Былды (посмертно), Салавата Хабирова, Константина Бузанова и Петра Филипова.
«Награда нашла их спустя четверть века после подвига, который они совершили», — добавил глава региона в личном Telegram-канале.
В 1996 году воздушное судно Ту-134 авиакомпании «Башкирские авиалинии» вылетело из Анапы в Уфу, однако вскоре после взлета у него загорелся двигатель после попадания внутрь птицы. Летчики развернули лайнер и посадили его в аэропорту вылета, никто из пассажиров не пострадал.
Ранее, 11 июня, летевший из Москвы во Владивосток самолет экстренно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира. Вскоре воздушное судно вылетело к месту назначения.