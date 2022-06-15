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В Японии ввели тюремное заключение за оскорбления в сети

Парламент Японии принял закон о тюремном заключении за оскорбления в интернете

Фото: Unsplash

Парламент Японии принял закон, который предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на один год за оскорбления в интернете. Об этом сообщает телеканал CNN.

Этот шаг законодателей был вызван смертью одной из японских звезд реалити-шоу. Девушка совершила самоубийство, поскольку не смогла перенести нападки на себя в сети. Согласно новому правилу, осужденные за онлайн-оскорбления могут быть оштрафованы на 300 тысяч иен (около 2,2 тысячи долларов) или заключены в тюрьму на один год.

Ранее оскорбления в интернете карались задержанием на один месяц или штрафом 75 долларов (10 тысяч иен). Противники этого закона утверждают, что он ограничивает свободу слова. Однако его сторонники уверены, что этот шаг позволит бороться с киберзапугиванием (cyberbullying) и онлайн-домогательствами.

В России за оскорбления в интернете можно получить штраф до трех тысяч рублей, а за клевету или угрозы жизни — лишение свободы сроком на три года или штраф до миллиона рублей. Кроме того, за оскорбления с правонарушителя могут также потребовать через суд компенсировать моральный вред.

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Николай Чигасов
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