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Юрист рассказала о наказаниях за оскорбления в интернете

Юрист Мухамедшина заявила, что за буллинг в сети можно получить штраф до трех тысяч рублей

Фото: Pixabay

Член Ассоциации юристов России (АЮ) Асия Мухамедшина рассказала россиянам о наказаниях за оскорбления в интернете. Ее слова передает РИА Новости.

Мухамедшина объяснила, что за буллинг в сети можно получить штраф до трех тысяч рублей, а за клевету или угрозы жизни — лишение свободы сроком на три года или штраф до миллиона рублей. По словам юриста, в связи с событиями на Украине случаи травли онлайн участились. «Законодательством России не установлена отдельная статья за хулиганство в интернете в виде травли. Поэтому регулируется это как оскорбления по общим нормам — по статье 5.61 КоАП («Оскорбление»)», — уточнила она. Юрист заявила, что практика по таким делам распространена. Кроме того, за оскорбления с правонарушителя могут также потребовать через суд компенсировать моральный вред.

Ранее юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров напомнил россиянам о новом штрафе, который вступил в действие с 1 марта 2022 года. Речь идет о несогласованном остеклении балконов, теперь это касается не только физических лиц, но и юридических.

Марина Совина
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