Россиянам напомнили о новом штрафе с 1 марта

Юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров напомнил россиянам о новом штрафе, который вступил в действие с 1 марта 2022 года. Речь идет о несогласованном остеклении балконов, теперь это касается не только физических лиц, но и юридических, передает РИА Новости.

Обновленные правила пользования были утверждены Минстроем. Подобные взыскания в них существовали и ранее, но ключевым отличием стало то, что требования теперь предъявляются не только к гражданам, но и к юрлицам.

«Остекливший балкон собственник помещения должен будет привести его в прежнее состояние и выплатить штраф, составляющий 2-2,5 тысячи рублей для граждан, 4-5 тысяч для должностных лиц, 40-50 тысяч для юридических лиц», — пояснил Хантимиров.

Юрист напомнил, что остеклять балконы россияне могут законно, для этого следует согласовать проведение работ в жилищной инспекции и получить согласие других жильцов на собрании собственников.

Ранее стало известно, что новые правила Минприроды, запрещающие выбрасывать бытовую технику и компьютеры в мусорные баки, будут распространяться только на юрлиц. Так в ведомстве объяснили штрафы, которые начнут действовать с 1 марта.

