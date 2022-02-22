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Россиянам объяснили штрафы за выброс бытовой техники и компьютеров

Минприроды запретит выбрасывать технику и компьютеры в мусорные баки только юрлицам

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Новые правила Минприроды, запрещающие выбрасывать бытовую технику и компьютеры в мусорные баки, будут распространяться только на юрлиц. Так в ведомстве объяснили штрафы, которые начнут действовать с 1 марта, передает РИА Новости.

«Обязанность утилизировать старую технику коснется только юридических лиц и предпринимателей. Жители смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или же передать их на переработку», — пояснили в Минприроды. В ведомстве подчеркнули, что для россиян за неправильное обращение с отходами штрафы не предусмотрены, а информация о них является ложной.

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Как отмечают в Минприроды, с 1 января 2021 года запрещено захоронение электроники на свалках — в том числе вышедшего из строя компьютерного, электронного и оптического оборудования. Для переработки такого типа мусора компании необходимо обладать мощностями для транспортировки, обработки, хранения и обезвреживания отходов. Кроме того, необходимо иметь соответствующую лицензию.

Ранее в феврале отмечалось, что запрет на выброс бытовой техники и компьютеров коснется как юрлиц, так и отдельных граждан. Предполагаемая сумма штрафа за нарушение правил обращения с мусором для физлиц составляла от 1000 до 4000 рублей, а для компаний — 100-500 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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