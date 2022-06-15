Оливейра поделился мнением о Махачеве

Бразилец Чарльз Оливейра заявил, что он в десять раз лучше россиянина Ислама Махачева

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра поделился мнением о российском сопернике Исламе Махачеве. Его цитирует Sherdog.

«Является ли Ислам очень крутым парнем? Да. Но были ли среди его соперников бойцы с громкими именами? Нет», — порассуждал бразилец. Оливейра заявил, что он в десять раз лучше Махачева. «Если он думает, что переведет меня на землю, как у него это получалось со всеми остальными, со мной у него это не пройдет», — заключил он.

Ранее боец UFC Гилберт Бернс назвал Оливейру однозначным фаворитом в возможном поединке с Махачевым. По его словам, преимущество бразильца кроется в ударной технике в комбинации с постоянным попытками провести болевой или удушающий прием, а также эффективной работой в клинче.

17 мая Махачев потребовал проведения титульного поединка с Оливейрой. О желании организовать такой бой говорил и глава UFC Дэйна Уайт.

Махачев одержал десять побед подряд под эгидой UFC. На счету Оливейры 33 победы при восьми поражениях в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся.