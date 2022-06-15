Гостившей на ранчо блогерше запретили кататься на лошади из-за веса

Блогерше Реми Бадер из США запретили кататься на лошади из-за веса более 109 килограммов

TikTok-блогерше и плюс-сайз-модели Реми Бадер, гостившей на ранчо Deep Hollow Ranch в Монтоке, США, запретили кататься на лошади из-за веса. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Девушка отправилась на ферму в рамках мероприятия, организованного винным брендом Hampton Water. Впоследствии она поделилась видео в своем TikTok-аккаунте, где рассказала, что ей отказали в уроке верховой езды, потому что она весила более 109 килограммов. При этом Бадер отметила, что подобный получасовой сеанс для четырех человек обходится в 250 долларов (14 тысяч рублей) плюс 22 процента чаевых.

Позже блогерша также пожаловалась, что в ответ на ее публикацию сын владельца ранчо назвал ее жирной ***** (стервой). Она заявила, что не хотела бы навредить малому бизнесу, которым владеет семья, однако подчеркнула, что была разочарована тем, как с ней обращались. Известно, что месяц назад модель начала лечиться от компульсивного переедания.

«Я рассказала об этом не потому, что мне отказали в поездке на лошади. Я понимаю, что в некоторых местах есть ограничения по весу, и не хотела бы навредить животному. Причина в том, как со мной разговаривали и что надо мной смеялись», — объяснила инфлюэнсерша.

В свою очередь, сотрудники ранчо принесли девушке извинения, сославшись на недоразумение.

В декабре 2019 года хозяин магазина одежды в Саутгемптоне, Англия, довел покупательницу до слез, указав на ее полноту. Так, 20-летняя Софи Робертс выбрала четыре платья, одно из которых отличалось по размеру от остальных и было самым маленьким. Когда она направилась в примерочную, продавец остановил ее и запретил надевать последнее. По словам девушки, мужчина назвал ее слишком крупной и посчитал, что вещь на ней порвется.