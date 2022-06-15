Пятилетний россиянин попал в больницу с ожогами из-за моющего средства

В Петербурге мальчик отравился моющим средством и попал в больницу с серьезными ожогами

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик отравился моющим средством и попал в больницу с серьезными ожогами внутренних органов. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Инцидент произошел в квартире жилого дома на Заречной улице. Мальчик по недосмотру бабушки играл с бутылкой с химическим средством. Он сделал несколько глотков опасной жидкости. Пятилетнего россиянина доставили к медикам в тяжелом состоянии.

У ребенка оказались повреждены ротоглотка, пищевод и желудок.

Сотрудники полиции позже выяснили, что семья пострадавшего мальчика считается благополучной и на учете не состоит. Они начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее в подмосковных Химках 13-летняя школьница отравилась средством для мытья пола. Прибывшим в квартиру врачам школьница призналась, что выпила моющее средство. Обстоятельства своего поступка девочка объяснить не смогла.