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Российские системы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в ДНР

Минобороны сообщило, что российские системы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в ДНР

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Краснополье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 15 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что российские ПВО также уничтожили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были сбиты в районе города Донецка и населенного пункта Павловка в ДНР, а также недалеко от Балаклеи, Малой Камышевахи и Червонного Шахтера в Харьковской области и Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, российские военные с помощью ПВО перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» недалеко от Донецка, а также возле населенных пунктов Горское и Васильевка в ЛНР.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 3623 единицы автомобильной спецтехники, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, 524 установки РСЗО, 3558 бронемашин, 339 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 1211 беспилотников, 131 вертолет и 203 самолета ВСУ.

Ранее ведомство отчиталось о ракетном ударе российской авиации по аэродрому Днепр. В результате атаки была уничтожена базирующаяся там авиационная техника Воздушных сил Украины.

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Константин Лысяков
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