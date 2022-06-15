Россиянам назвали способы сохранить качество татуировки в пожилом возрасте

Художник Стрельцова: кремы и защита от ультрафиолета надолго сохранят качество тату

Российский тату-мастер и художник Софи Стрельцова назвала способы сохранить качество татуировки в пожилом возрасте. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру» в среду, 15 июня.

По словам Стрельцовой, со временем человеческая кожа теряет свою упругость, начинает обвисать и растягиваться. В связи с этим у татуировки может измениться форма, оттенок и размер.

Так, чтобы татуировка имела свежий вид на протяжении долгого времени, в первую очередь Стрельцова посоветовала не забывать о ежедневном уходе. «Тату чувствительны к воздействию солнечных лучей, поэтому их нужно защищать от ультрафиолета при помощи одежды или крема с SPF-фильтром. Также нельзя забывать об увлажнении кожи посредством лосьонов и кремов», — рассказала она и порекомендовала внимательно следить за колебаниями своего веса, а также отказаться от посещения бассейнов с хлорированной водой.

Помимо этого, тату-мастер перечислила участки тела, на которых кожа менее подвержена деформации, например голени или лопатки. «Не самыми подходящими вариантами будут области живота, бедер, декольте, ягодиц и кистей рук: в этих местах кожа нередко натирается или растягивается, поэтому татуировка будет быстро меняться в худшую сторону», — объяснила Стрельцова.

В заключение специалистка уточнила, что если татуировка с течением времени деформировалась, то ее можно обновить посредством коррекции или перекрытия. В то же время она предупредила, что упомянутые процедуры не стоит проделывать часто, поскольку они могут вызвать развитие кожных заболеваний.

Ранее в июне владелец салона Mommy I’m Sorry Александр Саппер из Германии раскрыл способы защиты тату от разрушительного воздействия солнца. По словам специалиста, ультрафиолет оказывает на узоры воздействие, подобное лазерному удалению: он разрушает цветовые пигменты, которые затем выводятся посредством лимфатической системы организма. Для того чтобы избежать подобного негативного влияния, Саппер призвал прикрывать рисунки одеждой из легких тканей, например из хлопка и льна.