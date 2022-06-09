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Раскрыты способы защитить тату от разрушительного воздействия солнца

Владелец салона Александр Саппер призвал защищать тату от солнца с помощью льняной одежды

Фото: Oksana Taran / Unsplash

Владелец салона Mommy I’m Sorry Александр Саппер из Штутгарта, Германия, раскрыл разрушительное действие солнца на татуировки и рассказал о защите от него с помощью одежды. Комментарий эксперта приводит Stylebook.

По словам специалиста, ультрафиолет оказывает на узоры на коже воздействие, подобное лазерному удалению: он разрушает цветовые пигменты, которые затем выводятся посредством лимфатической системы организма. В результате изображение на теле тускнеет, а его контуры размываются. Особенно чувствительны к солнечным лучам оттенки красного, на месте нанесения которых может возникнуть аллергическая реакция, отметил хозяин студии. Они вредят не только чернилам, но и влияют на распад коллагеновых волокон, что приводит к сухости и потере эластичности кожи.

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Для того чтобы избежать подобного негативного влияния, Саппер призвал прикрывать рисунки одеждой из легких тканей, например, из хлопка и льна. Кроме того, он рекомендовал использовать солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) 50+, а также обеспечить коже интенсивное увлажнение: использовать крем после загара и питательные лосьоны.

В апреле мастер Сорен Лоренсон из штата Флорида, США, перечислил самые болезненные места для нанесения татуировок. Так, специалист, на тело которого нанесено более 200 тату, назвал живот, ребра и линию челюсти наиболее уязвимыми участками.

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Алина Гостева
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