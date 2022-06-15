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Создан первый в мире робот для зарядки машин

Компания EV Safe Charge создала первый в мире робот ZiGGY для зарядки электромобилей

Фото: EV Safe Charge

Американская компания EV Safe Charge создала первый в мире мобильный робот для зарядки электромобилей. Об этом сообщается на сайте производителя.

Разработка получила название ZiGGY. По данным Auto Futures, платформа приезжает для зарядки в различные места: на парковку, в торговый центр, отель или домой. Владельцы электрокаров могут вызвать робот через мобильное приложение или информационную систему в машине. После ZiGGY вернется на станцию для подзарядки.

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Производство подобной технологии запланировано на 2023 год. Таким образом в компании планируют снизить затраты на установку стационарных зарядных систем. «Мы создали ZiGGY как ответ на растущий спрос на гибкие решения для зарядки электромобилей. Мы также хотели помочь поддержать глобальный переход к более чистому, экологичному и полностью электрическому мобильному будущему», — объяснил основатель компании Карадок Эренхальт.

В марте 2022 года американский автогигант General Motors (производит машины под марками Cadillac и Chevrolet) нашел неожиданное применение электрокарам. Их электромобили Chevrolet Silverado и GMC Hummer EV с системой двунаправленной зарядки заменят генераторы в случае отключения электричества в домах, а также других перебоев в энергоснабжении.

Ударная волна
Нина Ташевская
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