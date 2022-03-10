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Американский гигант нашел неожиданное применение электрокарам

Компания General Motors предложила использовать электромобили как накопители энергии

Фото: Shutterstock

Американский автогигант General Motors (производит машины под марками Cadillac и Chevrolet) нашел неожиданное применение электрокарам. Теперь их электромобили Chevrolet Silverado и GMC Hummer EV с системой двунаправленной зарядки (предполагает использование автомобиля в качестве «накопителя» для хранения электроэнергии в процессе зарядки) заменят генераторы в случае отключения электричества в домах, а также других перебоев в энергоснабжении. Об этом говорится в сообщении General Motors.

Американская автомобильная корпорация объявила о запуске пилотной программы в штате Калифорния летом 2022 года совместно с энергетической компанией Pacific Gas and Electric Company. «Представьте себе будущее, в котором электромобиль служит источником резервного питания дома и ресурсом для энергосистемы. Это огромный шаг в нашей коллективной борьбе с климатическими изменениями», — рассказала глава Pacific Gas and Electric Company Патти Поппе.

В первое время после запуска опробовать функцию смогут несколько клиентов Pacific Gas and Electric Company. К концу года компании рассчитывают масштабировать проект.

Аналогичными функциями будут обладать и электрокары других автопроизводителей. Так, весной 2022 года начнутся поставки электропикапа Ford F-150 Lightning коммерческим клиентам. Комплектация с запасом хода в 370 километров будет стоить 39 974 доллара (около 5,4 миллиона рублей), а в 482 километра — 49 974 доллара (около 6,7 миллиона рублей).

Платон Щукин
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