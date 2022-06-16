В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста

Комбат ДНР Ходаковский: планы ВСУ по поражению Крымского моста нужно рассматривать всерьез

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский ответил на заявление генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко о планах по поражению Крымского моста новым дальнобойным оружием. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

«Я не склонен преуменьшать угрозу от любых типов вооружения — они созданы убивать и они будут убивать. Но дегенерат посмотрел хотя бы на карту: от России до участков линии фронта, которые снабжаются традиционно через Крым, есть и другие дороги, минуя полуостров, которые перекрыть противник не в состоянии. Но заявление нужно рассматривать всерьез — эти обязательно попытаются вытворить какую-нибудь гадость», — предупредил он.

Накануне Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для украинской армии после поставок западного вооружения Киеву. «Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения… Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать» — заявил украинский офицер. Он также предупредил, что те жители, которые «бегали в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними».

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