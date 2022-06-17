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Бывший футболист «Челси» возглавил «Динамо»

Сербский тренер Славиша Йоканович возглавил московское «Динамо»

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Московский футбольный клуб «Динамо» назначил главным тренером серба Славишу Йокановича. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Контракт со специалистом заключен на один сезон. Он может быть пролонгирован еще на два, если тренер достигнет с командой определенных результатов. Каких конкретно — не уточняется. В «Динамо» также заявили, что о других изменениях в тренерском и административном штабе сообщат дополнительно.

Йоканович является бывшим футболистом «Челси», за лондонцев он играл с 2000 по 2002 год. Серб также выступал в составе «Депортиво», «Овьедо» и «Партизана». В качестве тренера специалист работал с болгарским «Левски», английскими «Фулхэмом», «Уотфордом» и «Шеффилд Юнайтед», а также израильским «Маккаби».

28 мая главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объявил об уходе. Немец работал в команде с октября 2020 года. В минувшем сезоне динамовцы финишировали на третьей позиции в чемпионате России.

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Алексей Гусев
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