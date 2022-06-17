Жамнов одним словом оценил решение НХЛ запретить привозить Кубок Стэнли в Россию

Тренер Жамнов назвал решение НХЛ запретить привозить Кубок Стэнли в Россию маразмом

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов одним словом оценил решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить привозить в страну Кубок Стэнли. Его цитирует РИА Новости.

Специалист назвал произошедшее маразмом. Жамнов добавил, что шансы «Колорадо Эвеланш», в составе которого выступает российский форвард Валерий Ничушкин, и «Тампы-Бэй Лайтнинг», где играют вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров, равны.

16 июня двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов негативно оценил запрет лиги. Он заявил, что его расстроило решение руководства НХЛ.

О запрете НХЛ стало известно 16 июня. В лиге добавили, что в будущем игроки могут получить возможность привезти трофей на родину. Согласно традиции, каждый хоккеист, завоевавшей Кубок Стэнли, может на один день привезти его в родной город.