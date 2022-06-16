Фетисов оценил решение НХЛ запретить привозить Кубок Стэнли в Россию

Фетисов заявил, что его расстроило решение НХЛ запретить привозить Кубок Стэнли в Россию

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить привозить в Россию Кубок Стэнли. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он негативно оценил этот поступок лиги. «Конечно, это расстроило. Единственное, может быть, выкрасть каким-то образом, тайно привезти. Ну я же предлагал в свое время, что Кубок Стэнли нужно украсть, чтобы его раскрутить», — заявил Фетисов.

О запрете НХЛ стало известно ранее 16 июня. В лиге добавили, что в будущем игроки могут получить возможность привезти трофей на родину.

В финале Кубка Стэнли в нынешнем сезоне играют четыре россиянина. Вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров представляют «Тампа-Бэй Лайтнинг». В составе «Колорадо Эвеланш» играет нападающий Валерий Ничушкин. Согласно традиции, каждый хоккеист завоевавшей трофей команды может на один день привезти его в родной город.