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На курорте «Эльбрус» построят новый гостиничный комплекс

Гостиничный комплекс сети Azimut Hotels стоимостью 900 млн рублей построят на «Эльбрусе»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

На территории курорта «Эльбрус» построят гостиничный комплекс сети Azimut Hotels за 900 миллионов рублей. Как уточняет «Интерфакс», соответствующее соглашение было подписано в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представителями АО «Кавказ.РФ» и ООО «КОР Менеджмент».

В пресс-службе указали, что документ станет основой для развития долгосрочного сотрудничества по проектам, которые будут появляться на территории управляемых АО «Кавказ.РФ» курортов. Указывается, что общая стоимость пилотного проекта, предусматривающего строительство комплекса, составит порядка 900 миллионов рублей.

Агентство указывает, что российская сеть Azimut Hotels включает по меньшей мере 60 отелей на территории четырех стран.

Ранее стало известно, что в Новгородской области в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» появятся четыре туристических кластера.

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Варвара Кошечкина
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