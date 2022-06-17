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Умер рэпер Саша Скул

Рэпер и один из основателей группы «Бухенвальд Флава» Саша Скул умер в 33 года
Саша Скул

Саша Скул. Фото: страница «САША СКУЛ» во «ВКонтакте»

Умер российский рэпер и один из основателей группы «Бухенвальд Флава» Саша Скул. Об этом сообщается на его странице во «ВКонтакте».

Музыканту было 33 года. В посте причина смерти исполнителя не уточняется.

Многие комментаторы усомнились в смерти Скула, поскольку аналогичные публикации уже появлялись в его паблике и раньше. После одного из таких инцидентов его знакомый, рэпер Кедр пояснил, что Скул был пьян и «в очередной раз решил понарошку помереть».

В этот раз в комментариях также появились люди, которые представились друзьями музыканта и заявили, что он действительно скончался. Один из них написал, что был в морге, и добавил, что, согласно предварительным данным, хип-хоп-артист задохнулся от рвотной массы во сне.

Telegram-канал Mash сообщает, что тело Скула нашли в его квартире. Также отмечается, что в 2019 году он победил лимфому. Связана ли смерть музыканта с онкологическим заболеванием, неизвестно.

За свою карьеру исполнитель выпустил пять альбомов в составе «Бухенвальд Флава» и более десяти сольных релизов. Он записывал треки с ЛСП, Пашей Техником, группами «макулатура» и «Ленина Пакет».

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Марина Погосян
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