Россиянам предложили альтернативу западным сериалам

Гендир «Газпром-медиа» Жаров предложил переходить на турецкие и корейские сериалы

В ситуации, когда крупные медиакомпании и популярные стриминговые сервисы уходят из России, следует переориентироваться на другие рынки. Такую альтернативу предложил гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, его цитирует РИА Новости.

По словам Жарова, российская аудитория хорошо воспримет турецкий сериалы. Помимо этого, зрителям может понравиться корейский контент, однако надо понимать его специфику. «И на Южную Америку надо смотреть. Я думаю, у этого большие перспективы», — высказался медиаменеджер.

30 мая американская компания Netflix подтвердила отключение стримингового сервиса на территории России.

7 марта платформа заявила о планах прекратить работу на территории России. Как уточнил представитель компании, причиной этого стало проведение Вооруженными силами России (ВС РФ) специальной военной операции на Украине. До этого компания остановила производство российских оригинальных проектов.