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Осужденный за изнасилование хоккеист из США прокомментировал переезд в Россию

Совершивший изнасилование хоккеист Буше поблагодарил «Авангард» за подписание контракта

Фото: Graig Abel / Getty Images

Изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку американский хоккеист Рид Буше прокомментировал подписание контракта с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Его слова приводятся в Telegram-канале омской команды.

Спортсмен заявил, что доволен переездом в Россию, так как его связывают приятные воспоминания с «Авангардом». Он поблагодарил руководство за возможность выступать за один из лучших клубов России. «Это было трудное время для меня и моей семьи. Мы старались оставить все в прошлом и жить дальше», — подчеркнул Буше.

О подписании контракта с игроком стало известно ранее 18 июня. Соглашение рассчитано на один сезон.

13 декабря прошлого года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему инкриминировали совершение преступления сексуального характера первой степени, за что американцу грозило до 25 лет тюрьмы. В итоге спортсмена приговорили к одному году тюрьмы условно в США.

Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина.

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