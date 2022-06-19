Российский боксер Бетербиев раскрыл карьерные планы

Российский боксер Бетербиев заявил, что хочет драться за звание абсолютного чемпиона мира

Российский боксер Артур Бетербиев, объединивший три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 килограмма, заявил о намерении драться за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«В следующем бою я бы хотел биться за объединение всех поясов в своем дивизионе. Я хочу стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира», — рассказал он после боя в Нью-Йорке.

В ночь на 19 июня Бетербиев досрочно победил американца Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Смиту-младшему. Теперь на счету 37-летнего Бетербиева 18 побед (18 нокаутом) и ни одного поражения.

1 марта WBC, Всемирная боксерская организация, Всемирная боксерская ассоциация и Международная боксерская федерация (IBF) отказались признавать чемпионские бои с участием российских боксеров.

21 апреля глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Бетербиев намерен выступать под канадским флагом. Он подчеркнул, что россиянин 15 лет живет в Канаде, имеет паспорт страны, а также канадскую боксерскую лицензию.