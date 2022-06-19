Соперник боксера Бетербиева попал в больницу после поединка

Американский боксер Смит-младший попал в больницу после поединка с россиянином Бетербиевым

Американский боксер Джо Смит-младший попал в больницу после поединка с россиянином Артуром Бетербиевым. Об этом сообщает The Guardian.

После окончания боя 32-летний боксер находился под медицинским наблюдением в раздевалке, после чего был госпитализирован. Отмечается, что перед отправлением в госпиталь спортсмен не смог пообщаться с журналистами.

В ночь на 19 июня Бетербиев досрочно победил Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал его сопернику.

Теперь на счету 37-летнего Бетербиева 18 побед (18 нокаутом) и ни одного поражения. Россиянин заявил, что готов драться за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

