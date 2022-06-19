Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Голден Стэйт Уорриорз
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Селтикс
НБА - плей-офф|Финал. 7-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
21 июня
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Вероника Кудерметова
Сегодня
14:00 (Мск)
Анна Калинская
Бад-Хомбург
Дарья Касаткина
Сегодня
19:00 (Мск)
Андреа Петкович
Бад-Хомбург
Зенит
21 июня
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Кубок Матч Премьер
Спорт

Дубль россиянина помог «Колорадо» разгромить «Тампу» в матче финальной серии НХЛ

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Тампу» во втором матче финала Кубка Стэнли

Фото: Ron Chenoy-USA TODAY Sports / Reuters

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Тампу-Бэй Лайтнинг» во втором матче финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. Одержать победу «Колорадо» помог российский форвард Валерий Ничушкин, оформивший дубль. Нападающего признали первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Колорадо». Следующий матч финала Кубка Стэнли состоится 21 июня в Тампе.

16 июня «Колорадо» обыграл «Тампу» со счетом 4:3 в первом матче финальной серии. Ничушкин отметился голом в основное время, а в овертайме отдал пас Андре Бураковски, который забросил победную шайбу.

Ранее стало известно, что НХЛ запретит российским хоккеистам привезти Кубок Стэнли в страну. В лиге добавили, что в будущем игроки могут получить эту возможность. Согласно традиции, каждый хоккеист, чья команда завоевала Кубок Стэнли, может на один день привезти его в родной город.

Мировая история санкций
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
ФАС назвала парадоксальными цены на авиатопливо в России
Бренд Mango объявил об окончательном уходе из России
Стало известно о планах Эрдогана представить спецдокументы по Швеции и Финляндии
Молдавия запретила трансляцию российских новостных программ
Стало известно место проведения саммита G7
Камерунский сухогруз у берегов России запросил спасательные работы
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Дубль россиянина помог «Колорадо» разгромить «Тампу» в матче финальной серии НХЛ
Шольц оценил политику Меркель по России
Еврокомиссия перечислила Украине условия сохранения статуса кандидата в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.