Дубль россиянина помог «Колорадо» разгромить «Тампу» в матче финальной серии НХЛ

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Тампу» во втором матче финала Кубка Стэнли

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Тампу-Бэй Лайтнинг» во втором матче финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. Одержать победу «Колорадо» помог российский форвард Валерий Ничушкин, оформивший дубль. Нападающего признали первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Колорадо». Следующий матч финала Кубка Стэнли состоится 21 июня в Тампе.

16 июня «Колорадо» обыграл «Тампу» со счетом 4:3 в первом матче финальной серии. Ничушкин отметился голом в основное время, а в овертайме отдал пас Андре Бураковски, который забросил победную шайбу.

Ранее стало известно, что НХЛ запретит российским хоккеистам привезти Кубок Стэнли в страну. В лиге добавили, что в будущем игроки могут получить эту возможность. Согласно традиции, каждый хоккеист, чья команда завоевала Кубок Стэнли, может на один день привезти его в родной город.