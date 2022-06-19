Российский боксер Артур Бетербиев заявил, что желает завоевать пояс в супертяжелом весе

Российский боксер Артур Бетербиев высказался о возможности сменить весовую категорию. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале Seconds Out.

«Останусь ли я в полутяжелом весе, если стану абсолютным чемпионом мира? Это интересный вопрос. Мне нужно будет подумать об этом после боя с [чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) Дмитрием] Биволом», — поделился спортсмен. Он рассказал о желании подняться в первый тяжелый вес, а затем в супертяжелый. Бетербиев выразил надежду, что промоутер устроит ему поединки, и он сможет завоевать новые пояса.

В ночь на 19 июня Бетербиев досрочно победил американца Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал его сопернику.

Теперь на счету 37-летнего Бетербиева 18 побед (18 нокаутом) и ни одного поражения. Россиянин заявил, что готов драться за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

