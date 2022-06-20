Олимпийский чемпион выступил против боя Бивола и Бетербиева

Чемпион ОИ Тищенко выступил против боя между российскими боксерами Биволом и Бетербиевым

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко выступил против возможного боя между россиянами Дмитрием Биволовм и Артуром Бетербиевым. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Мне не хотелось бы, чтобы они встречались в ринге. Пусть у России будет побольше чемпионов», — объяснил свою позицию Тищенко. Он добавил, что не может назвать фаворита в поединке.

В ночь на 19 июня Бетербиев досрочно победил американца Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал его сопернику. Эта победа стала 18-й в карьере спортсмена.

7 мая Бивол оказался сильнее мексиканца Сауля Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе. Для россиянина победа стала 20-й в карьере.