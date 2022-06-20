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ФСБ задержала оперуполномоченного и замначальника отдела полиции за взятку

В Таганроге ФСБ задержала замначальника и оперуполномоченного отдела полиции за взятку

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Таганроге сотрудники УФСБ задержали с поличным оперуполномоченного и заместителя начальника отдела полиции за получение взятки. Об этом в понедельник, 20 июня, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области.

По данным ведомства, 17 июня в служебном кабинете подозреваемые приняли от местного жителя 30 тысяч рублей. За вознаграждение они пообещали мужчине снизить тяжесть состава преступления.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело. На время следствия их поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Магнитогорска отправил в СИЗО заместителя начальника управления полиции Мурата Ахметова, обвиняемого в получении взятки.

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Екатерина Власова
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