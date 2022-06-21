В России высказались об иностранных контрактниках на стороне ДНР

Сенатор Джабаров заявил о праве главы ДНР Пушилина привлекать иностранных контрактников

Привлечение Донецкой народной республикой (ДНР) к участию в специальной операции России на Украине иностранных военнослужащих поможет скорейшему разрешению конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Иностранные контрактники на стороне ДНР значительно усилят войска республики, считает он.

«Ситуация такая, что вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик вынуждены выходить за пределы своих областей, потому что все точки, из которых сейчас долетают снаряды до этих республик, расположены уже вне их территорий. Чтобы подавить огонь этих бандитов, необходимо дальнейшее движение в те регионы, где они сидят», — сказал он.

По словам сенатора, встать на сторону ДНР могут граждане тех стран, которые хотят этого по идеологическим, а не финансовым соображениям. Конкретные государства, откуда смогут приехать военнослужащие, политик не назвал.

«Если это будет официально и по контракту, а не просто наемники, то это нормально. Это будут граждане любых стран, представители которых готовы бороться с неонацизмом, которые не будут скрывать, для чего они вступают в войска. Это не классические наемники, которых Запад активно использует на Украине, а люди, которые реально готовы бороться с этим. Денис Пушилин как глава республики имеет на это полное право», — заключил Джабаров.

Власти ДНР разрешили иностранцам проходить службу во внутренних войсках МВД по контракту. Такое постановление подписал глава республики Денис Пушилин. Соглашение с военнослужащими заключается на один год с возможностью продления.

